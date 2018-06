Načelnik generalštaba Geder izdal ukaz o izplačilu povečanega obsega dela pripadnikom SV

Ljubljana, 7. junija - Načelnik generalštaba Slovenske vojske (SV) Alan Geder je izdal ukaz o izplačilu povečanega obsega dela in delovnih obremenitev po 59. členu zakona o službi v SV, kar v skladu s sklepom vlade pomeni 19 odstotkov, so danes sporočili z ministrstva za obrambo. V ministrstvu za finance pa so za STA pojasnili, da z Gederjevo odločitvijo niso seznanjeni.