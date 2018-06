Občina Muta: Nestrokovna zamenjava oken razlog za počeni stekli v vrtcu

Muta, 7. junija - Starše otrok iz vrtca na Zgornji Muti in tudi zaposlene je aprila vznemirila ugotovitev, da sta na dveh oknih v vrtcu počili stekli. Ti so zamenjali, strokovnjaki pa so ugotovili, da sta počili zaradi nestrokovne zamenjave oken leta 2011, ker so odstranili nosilne vertikalne stebričke, je za STA povedal župan Mirko Vošner. Občina je že ukrepala.