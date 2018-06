V šolo s Pešbusom in Bicivlakom že okoli tisoč otrok

Ljubljana, 7. junija - Projekta Pešbus in Bicivlak, v katera je vključenih že 23 šol, sta med šolarji vse bolj priljubljena. Danes projekta potekata že na 23 osnovnih šolah, pod spremstvom staršev in učiteljev pa v šolo na aktiven način hodi okoli 1000 učencev, so na novinarski konferenci na OŠ Koseze poudarili predstavniki Inštituta za politike prostora.