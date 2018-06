Prometna nesreča terjala življenje 50-letnega motorista

Ljubljana, 7. junija - V križišču Vodnikove ceste in Kavadarske ulice v Ljubljani se je nekaj po polnoči zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena 39-letni taksist in 50-letni voznik motornega kolesa, ki je v nesreči umrl. Policija prosi morebitne priče za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.