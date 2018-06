Ureditev delne pokojnine po mnenju vlade ni ustavno sporna

Ljubljana, 6. junija - Vlada meni, da ureditev delne pokojnine in temu prilagojena ureditev ponovnega vstopa v zavarovanje ter pogoj prenehanja obveznega zavarovanja za pridobitev pravice do pokojnine po pokojninskem zakonu iz leta 2012 niso ustavnopravno sporne. Pomembno je, da so te pravice v zakonu enako urejene za enake oziroma primerljive položaje, opozarja.