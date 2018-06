Ljubljana, 6. junija - Svojci pogrešajo 12-letnega Aarona Plaznika iz Ljubljane. Danes okrog 14. ure je odšel od doma s kolesom in se ni vrnil. Trenutno poteka iskanje na ožjem in širšem območju Ljubljane, v iskanje pa je vključen tudi helikopter policije, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.