Zdravstveni svet skrbi nedorečena vizija Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni

Ljubljana, 6. junija - Zdravstveni svet se je danes seznanil z drugo verzijo strategije obravnave otrok in odraslih s prirojeno srčno napako in otrok s preostalimi srčnimi boleznimi za čas 2017-2021. Pri tem so člani največ pozornosti namenili projektu Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni. Pohvalili so njegovo dobronamernost, a mu tudi očitali nedorečenost.