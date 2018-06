Kranjski redarji za trajnostno mobilnost in pomoč otrokom pri kolesarskih izpitih

Kranj, 6. junija - Medobčinski inšpektorat in redarstvo Kranj je skupaj s policijo letos prvič sodeloval z osnovnošolci pri opravljanju kolesarskega izpita. Hkrati so kranjski redarji od tega meseca tudi bolj trajnostno naravnani, saj so dobili prvi dve električni kolesi, so danes sporočili z Mestne občine Kranj.