Za zdravstvene domove še brez rešitev, pogovore nameravajo nadaljevati tudi z ZZZS

Ljubljana, 6. junija - Na ministrstvu za zdravje so se danes sestali predstavniki ministrstva in direktorjev zdravstvenih domov, ki opozarjajo, da povišanje cen zdravstvenih storitev ne sledi dvigu stroškov dela, kar vodi v izgube. V izjavi po srečanju so pojasnili zgolj, da je pogovor minil konstruktivno, pogovore pa bodo nadaljevali tudi s plačnikom storitev.