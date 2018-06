Skrb za duševno zdravje na delovnem mestu pomembna za uspešnost podjetja

Maribor, 7. junija - V Mariboru so danes predstavili projekt Naprej, namenjen psihosocialni podpori podjetjem za aktivno staranje delovne sile. Z njim želijo ozavestiti tako delodajalce kot zaposlene o pomenu skrbi za duševno zdravje na delovnem mestu. To namreč pomembno vpliva na konkurenčnost in uspešnost podjetja, poudarjajo.