Policisti odkrili storilce dveh ropov, eden je še na begu

Ljubljana, 6. junija - Policisti so uspešno preiskali oborožena ropa bank, ki sta se zgodila aprila v Straži pri Novem mestu in Vipavi. Kaznivih dejanj so osumljeni trije državljani BiH, ki so v Sloveniji načrtovali še vsaj en rop. Dva so že prijeli, tretji pa je še na begu in ga bodo iskali z mednarodno tiralico.