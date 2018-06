V prometni nesreči lažje poškodovana otroka na šolskem avtobusu

Maribor, 6. junija - Na regionalni cesti izven naselja Krčevina v občini Ormož se je v torek zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen šolski avtobus. V nesreči sta bila lažje poškodovana učenca, stara devet in deset let. Oba sta v spremstvu staršev sama iskala zdravniško pomoč v ptujski bolnišnici, so danes sporočili z mariborske policijske uprave.