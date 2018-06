Pogrešanega 17-letnika iz Ajdovščine našli mrtvega

Ajdovščina, 6. junija - Novogoriški policisti so preklicali iskanje Nejca Gregoriča iz Ajdovščine, ki so ga svojci nazadnje videli 30. maja, za pogrešanim pa je potekala tudi iskalna akcija. 17-letnika so v nedeljo na območju Ajdovščine našli mrtvega, policisti pri tem niso ugotovili znakov kaznivega dejanja, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Po tistem, ko so bili novogoriški policisti obveščeni, da so na območju Ajdovščine v nedeljo našli mrtvo mlajšo osebo, so pristojne službe v nadaljevanju potrdile, da gre za pogrešanega 17-letnika.

Sicer pa je policija takoj po prijavi pogrešanega začela iskalno akcijo na širšem območju Ajdovščine in okolice. Pri iskanju mladoletnika so policistom policijske postaje Ajdovščina pomagali tudi pripadniki Civilne zaščite Ajdovščina, skupina gorske reševalne službe iz Ajdovščine, večje število pripadnikov z iskalnimi psi Severnoprimorske, Notranjske, Obalne in Posavske regije, skupaj okoli 40 ljudi.

V iskalno akcijo se je vključila tudi posadka helikopterja Slovenske vojske, prav tako so ga iskali njegovi sorodniki in znanci.