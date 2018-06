Ponoči 25-letnik zanetil požar na Metelkovi v Ljubljani

Ljubljana, 6. junija - Ljubljanski policisti so bili danes okoli 3.15 obveščeni o požaru pred gostinskim lokalom v Metelkovi ulici, ki se je razširil na nadstrešek, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Požar je zanetil 25-letnik, ki pa so ga kmalu po dejanju prijeli. Gasilci so požar pogasili, v požaru pa je nastalo nekaj tisoč evrov škode.