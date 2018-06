Zaradi nesreče zaprta avtocesta med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani

Žalec, 6. junija - Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Žalec in Šempeter proti Ljubljani. Nastal je zastoj, dolg približno pet kilometrov, ki sega skoraj do priključka Celje center. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Arja vas-Žalec-Šempeter, kjer pa so že zastoji, poroča prometnoinformacijski center.

V zastoju med priključkoma Celje center in Celje zahod je zaradi trka tovornih vozil zaprt vozni pas.

Ob 4.05 so na avtocesti med Žalcem in Šempetrom na območju občine Žalec trčili tri osebna vozila in priklopnik. Posredovali so gasilci, ki so zavarovali in osvetlili mesto nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, počistili razlite motorne tekočine z vozišča in nudili pomoč reševalcem ter policiji. Reševalci so eno poškodovano osebo oskrbeli na kraju, še dve pa prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča. Proti Ljubljani nastajajo zastoji iz smeri Primorske in Dolenjske.

Ponekod megla zmanjšuje vidljivost, vozite previdno.