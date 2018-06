Prisegli novi pravosodni policisti, v zaporih še vedno kadrovsko podhranjeni

Dob, 5. junija - V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob je danes potekala prisega in podelitev uradnih izkaznic skupini 17 novosprejetih pravosodnih policistov, ki so uspešno zaključili centralno usposabljanje in opravili zaključni preizkus znanja, so danes objavili na spletni strani ministrstva za pravosodje. V zaporih so sicer še vedno kadrovsko podhranjeni.