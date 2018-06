Za projekt zmanjševanja neenakosti v zdravju 2,4 milijona evrov evropskih sredstev

Ljubljana, 5. junija - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je finančno podprla projekt model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih (MoST). Projekt je vreden skoraj tri milijone evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 2,4 milijona evrov.