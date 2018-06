Pahor z Janšo v četrtek o možnosti oblikovanja nove vlade

Ljubljana, 5. junija - Predsednik republike Borut Pahor bo v četrtek opoldne v predsedniški palači sprejel relativnega zmagovalca nedeljskih predčasnih volitev, predsednika SDS Janeza Janšo. "Pogovor in srečanje sta neformalne narave in namenjena oceni možnosti, da Janez Janša sestavi novo slovensko vlado," so sporočili iz Pahorjevega urada.