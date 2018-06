Tudi letos poletna vinska razvajanja vabijo v staro Ljubljano

Ljubljana, 5. junija - Slovenska prestolnica v sklopu tradicionalne Ljubljanske vinske poti tudi letos vabi na poletno različico, ki so jo podnaslovili Poletna vinska razvajanja. Tako bodo, kot že več kot desetletje, v soboto, 16. junija, med 11. in 21. uro ulice in trge mestnega jedra zavzele stojnice, kjer bodo ponujali vina in kulinarične dobrote iz cele Slovenije.