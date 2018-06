Slovenska ekipa osvojila tri bronaste medalje na evropski fizikalni olimpijadi

Ljubljana, 5. junija - Na drugo evropsko fizikalno olimpijado, ki jo je letos organiziral in gostil Moskovski inštitut za fiziko in tehniko, so se z dobrimi dosežki na tekmovanjih v znanju fizike za Stefanova priznanja uvrstili tudi dijaki Gimnazije Bežigrad Andraž Jelinčič, Marko Čmrlec in Luka Školč. V Moskvi so osvojili bronaste medalje.