Glasovi po pošti iz Slovenije bodo znani v sredo

Ljubljana, 5. junija - Glasovi, ki so jih po pošti poslali volivci iz Slovenije, še niso znani, saj nekatere okrajne volilne komisije in komisije volilnih enot še ugotavljajo izide glasovanja. Izide glasovanja po pošti iz Slovenije bo Državna volilna komisija objavila v sredo do sredine dneva, so sporočili iz DVK.