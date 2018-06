Policija preiskala ropa bank v Straži pri Novem mestu ter Vipavi

Ljubljana, 5. junija - Policija je v zadnjem mesecu preiskala dva oborožena ropa bank, v Straži pri Novem mestu in Vipavi. Kot so sporočili s policije, so uspeli preprečiti vsaj še en rop, ki so ga storilci že načrtovali. Preiskanost oboroženih ropov bank je v Sloveniji med 70 in 75 odstotki, v posameznih letih smo imeli celo stoodstotno preiskanost.