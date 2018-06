Podelili priznanja v natečaju Prostovoljec leta 2017

Ljubljana, 4. junija - Na zaključni prireditvi natečaja Prostovoljec leta 2017, ki ga je že šestnajstič pripravil Mladinski svet Slovenije, so danes podelili priznanja izbranim prostovoljcem in prostovoljskim projektom. Ključno priznanje za kolektivno prostovoljsko delo je prejel Zavod 364 za projekt Božiček za en dan, so sporočili organizatorji.