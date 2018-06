Avstrijski politolog: Volitve v Sloveniji potrdile evropske trende

Salzburg, 4. junija - Avstrijski politolog Reinhard Heinisch je danes za STA ocenil, da so predčasne parlamentarne volitve v Sloveniji potrdile več evropskih trendov zadnjega časa. To so med drugim sprememba politike v desno, iskanje radikalnih sprememb oz. novincev in zelo verjetne težave pri oblikovanju koalicije.