Novogoriški policisti še iščejo oborožena roparja pošte v Braniku

Nova Gorica, 4. junija - Novogoriški policisti še niso izsledili zamaskiranih in oboroženih neznancev, ki sta v petek okoli 15. ure v Braniku oropala poslovalnico Pošte Slovenije. Po ropu sta storilca zbežala proti naselju Preserje oz. Brje, in sicer z rdečim osebnim avtomobilom znamke Škoda felicia, goriškega registrskega območja, so zapisali na PU Nova Gorica.