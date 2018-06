Nagrada Taras za učinkovito izkoriščanje različnih obnovljivih virov energije

Portorož, 4. junija - V okviru 10. industrijskega foruma IRT so podelili nagrado Taras za najuspešnejše sodelovanje gospodarstva in znanstveno-raziskovalnega okolja. Nagrado so prejeli podjetje Dulc in raziskovalna skupina fakultete za tehnologije in sisteme ter inštituta INOVEKS, ki so izdelali nizkoenergijski in nizkoeksergijski sistem ogrevanja in hlajenja stavb,