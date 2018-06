V komentarjih Janša zmagovalec, usoda vlade pa negotova

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 4. junija - Zmagovalec volitev je nedvomno Janez Janša, a volilni izid in napovedi strank v kampanji napoveduje težavno oblikovanje vladne koalicije, soglašata urednica na Radiu Slovenija Tanja Starič in urednik portala Domovina Rok Čakš. Kot pravi slednji, ni mogoče izključiti niti predčasnih volitev, po mnenju Staričeve pa so te najmanj verjetna možnost.