Maribor ob dnevu varstva okolja pripravil Eko teden

Maribor, 5. junija - Maribor se bo z Eko tednom pridružil aktivnostim ob svetovnem dnevu varstva okolja, ki ga obeležujemo danes in je letos namenjen enemu največjih okoljskih problemov sedanjega časa - onesnaženju s plastiko. Vse do petka bodo na Glavnem in Slomškovem trgu potekali številni dogodki za spodbujanje k drugačnemu odnos do okolja, narave in prometa.