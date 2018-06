Po Vučkovi oceni so nedeljske volitve potekale običajno in brez posebnosti

Ljubljana, 4. junija - Direktor službe Državne volilne komisije (DVK) Dušan Vučko ocenjuje, da so nedeljske volitve v DZ potekale kot običajno, brez kakšnih posebnosti. Sicer so imeli nekaj primerov zapletov, ko volivci na omnia voliščih niso bili na seznamu, a so jih reševali sproti. "Pod črto lahko ocenim, da je DVK in njena služba izpolnila pričakovanja," pravi.