Na območju PU Koper čez vikend prijeli 77 migrantov

Koper, 4. junija - Policisti Policijske uprave (PU) Koper so od petka do danes zjutraj prijeli 77 ilegalnih migrantov, od tega največ na območju Kozine. Med prijetimi je bilo največ, 40, državljanov Pakistana. 15 tujcev je bilo vrnjenih na Hrvaško, preostali pa so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih odpeljali v azilni dom, so sporočili s PU Koper.