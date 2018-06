SNS vrnitev v parlament omogočili volivci z vzhoda in protimigrantska retorika

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 4. junija - Vrnitev SNS v DZ so omogočili predvsem glasovi volivcev iz volilnih enot vzhodno od Ljubljane in stranki prinesli po enega poslanca iz enot Maribor, Ptuj, Novo mesto in Celje. Po mnenju komentatorjev je Jelinčiču parlamentarni prag glede na to, da je na obzorju nova migrantska situacija, pomagala prestopiti bolj ostra protimigrantska retorika.