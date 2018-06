Tedenska napoved - rekreacija od 5. do 11. 6.

IZBRANI DOGODKI

Maraton Franja BTC City 2018

Prireditelji kolesarskega Maratona Franja BTC City od petka, 8. junija, do nedelja, 10. junija, pričakujejo več kot osem tisoč kolesarjev. Gre za največjo kolesarsko prireditev v Sloveniji, udeležence pa čaka pet različnih zmogljivostnih preizkušenj. Petkov kronometer bo namenjen bolj zagrizenim, nedeljska maratona vzdržljivim nabiralcem kilometrov, vsem ostalim pa bosta v soboto popoldne namenjena ravninski družinsko šolski maraton (25 kilometrov) in preizkušnja za najmlajše (1,5 kilometrov). Celotni splet kolesarskega dogajanja, ponudbe kolesarskih izdelkov in storitev ter spremljevalnih aktivnosti bo umeščen v središče BTC City Ljubljana. Informacije: www.franja.org

23. zgodovinsko kolesarjenje po rimski cesti

Turistično društvo Ivančna Gorica, OTZ Ivančna gorica, Zavod Prijetno domače in Turistično društvo Suha krajina v soboto, 9. junija, organizirajo tradicionalno Popotovanje s kolesi po rimski cesti od Ivančne Gorice do Dvora. Z omenjeno zgodovinsko in predvsem družabno prireditvijo želijo predstaviti zgodovinski pomen in naravno lepoto okolja, v katerem živimo. To bo že 23. popotovanje po rimski cesti, dolžina poti je dobrih 25 km, primerna za gorska kolesa, za udeležence od 7 pa do 77 let. Informacije: www.ivancna-gorica.si

KOLEDAR

TOREK, 5. junija

LJUBLJANA - Tečaj gibanja na izjemno zahtevnih feratah; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: skoki 2; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

IG - Kolesarjenje po podkrimskih in barjanskih poteh; kolesarstvo. 25 km, krožna pot do Črne vasi in nazaj.

MENGEŠ - Izlet v neznano; planinstvo. Informacije: Mojca Kočar, mojcakocar@gmail.com; http://pd-menges.si

MISLINJA - Od Predjame do Stran (656 m); pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

SREDA, 6. junija

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Kotečniku; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOČEVJE - Dom na Smrekovcu (1377 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOČEVJE - 6. tekaška kros liga Kočevsko jezero 2018; tek. Informacije: www.kocevska.net/

NOVO MESTO - 1. Sprint na čas; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-cas/

PRESERJE - Ojstrnik (Avt, 2052 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SENOVO - Mrzla planina - Stranje; pohodništvo. Seniorji. Informacije: http://pdbohor.si/

VELENJE - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ČETRTEK, 7. junija

LJUBLJANA - Tek.si Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.tek.si/

LJUBLJANA - Dnevi ČS Šiška: rekreacijski tek; balinanje.

LJUBLJANA - Ferata Gonžarjeva peč; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŠKOFJA LOKA - Gorski kotar (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARJE PRI JELŠAH - Odprto prvenstvo z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.sportsmarje.com

PETEK, 8. junija

LJUBLJANA - Maraton Franja BTC City 2018: vožnja na čas; kolesarstvo. Informacije: www.franja.org

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

LJUBLJANA - Rajderke delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Tromeja; turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

NOVA GORICA - Tabor; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

VODICE - 37. gozdni tek po Rašici; tek. Tek po Rašici 9 oz. 5 km, za otroke 600 m oz. 2000m, start za dečke/deklice ob 17.h, za članske kategorije ob 18.30. Proge so speljane po severnem pobočju Rašice, pretežno po gozdnih in makadamskih poteh.Razglasitev rezultatov bo pred domom SD STRAHOVICA; za deklice in dečke ob 17.30, za članske kategorije pa 30 minut po prihodu zadnjega tekmovalca v cilj. Informacije: www.strahovica.si

SOBOTA, 9. junija

LJUBLJANA - Maraton Franja BTC City 2018: družinsko šolski maraton in otroški maraton; kolesarstvo. Informacije: www.franja.org

LJUBLJANA - Zelenica (1536 m); planinstvo. Informacije: www.pdcrnuce.si/

LJUBLJANA - Brevet Krpanovih 300; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

LJUBLJANA - Mala Osojnica (691 m); pohodništvo. Mladinski odsek. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Kraljevska špica (Ita, 1912 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Bohinjske gore; planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Teva BMX Kamp; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Brevet Krpanovih 400; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

LJUBLJANA - Ojstrnik; turno kolesarstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Zvoh (1971 m); planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Vrh Krnice (2234 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Monte Bruca, Monte Brizza (Ita, 1583 m, 1540 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BAKOVCI - Pomurski pokal 2018: 4. bakovski tek; tek. Informacije: www.pomurski-pokal.com

BAKOVCI - Bakovski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pomurski-pokal.com

BLED - Komna (1527 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BRESTANICA - Posavski festival tematskih poti: Okoli Brestanice; kolesarstvo.

BREŽICE - Južni Velebit (Hrv); pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Kranjska Gora - Trbiž; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Ulična košarka 2018: kvalifikacije; košarka. Informacije: www.mopa.si

CERKNO - Golte (1410 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

FRAM - Evropska pešpot E6; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

FRAM - Živalski vrt Ljubljana; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HRASTNIK - Vrh Korena (1999 m); planinstvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IDRIJA - Brana (2253 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si/

ILIRSKA BISTRICA - Milanja trail (11. Bistrški tek); tek. Informacije: www.milanjatrail.eu

IVANČNA GORICA - 23. zgodovinsko kolesarjenje po rimski cesti; kolesarstvo. Informacije: www.ivancna-gorica.si

JESENICE - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KOČEVJE - Triatlon Kočevje 2018; triatlon. Informacije: www.triatlon-klub-ribnica.si

KRANJ - Eisenhut (Avt, 2441 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Okoli Brestanice; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Ciprnik (1745 m); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LENDAVA - Primorska; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Litijski tek 2018; tek. Informacije: http://sport.zkms-litija.si/tek/

LJUTOMER - Milošičev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - 7. dan Mariborske knjižnice - tek podpore Mariborski knjižnici; tek. Informacije: www.mb.sik.si

MARIBOR - Po Ljubljani; kolesarstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Soriška planina (1306 m); pohodništvo. Informacije: www.kozjak.org/

MARIBOR - Črna prst (1844 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Rodica (1966 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Po pohorskih poteh do Volovice (1455 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Dobrač (Avt, 2166 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MENGEŠ - Križnikov pravljični festival v Motniku; pohodništvo. Informacije: Erika Borštnar, erikaborstnar@gmail.com; http://pd-menges.si

MORAVSKE TOPLICE - Pokal občine Moravske Toplice za člane in veterane; mali nogomet. Informacije: www.moravske-toplice.com

NOVO MESTO - Golica (Avt, 2014 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

ORMOŽ - Javornik (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

ORMOŽ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PREDDVOR - Gradiška tura (793 m); planinstvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PRESERJE - Mlinarjev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PREVALJE - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

RADOVLJICA - 29. mošenjski tek; tek. Informacije: www.sd-mosnje.info

RADOVLJICA - Monte Verzegnis (Ita, 1914 m); pohodništvo. Informacije: www.pdradovljica.si

ROGAŠKA SLATINA - Češnjev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Češnjev pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

RUŠE - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SENOVO - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Matajur (1642 m); planinstvo. Informacije: http://pdsb.si/

SLOVENSKE KONJICE - Topica (Avt, 1649 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - 3. Savinjska pivo milja; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Krožni tek na 1 uro - kdo preteče več krogov?; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu

ŠENTJUR - Vojnik; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠKOFJA LOKA - Kondorjev let; tek. Informacije: http://kondorjev-let.si

ŠKOFJA LOKA - Bogatin (1977 m) - Mahavšček (2008 m) - Vrh Škrli (1926 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠMARTNO OB PAKI - Kepa (Avt, 2143 m); planinstvo. Informacije: http://pd-smartno.si/

ŠMARTNO PRI LITIJI - S kolesom po poti Janeza Javorskega; turno kolesarstvo. Informacije: www.janezjavorski.si

TRBOVLJE - 28. vzpon na Kum; kolesarstvo. Informacije: http://kd-trbovlje.si

VELENJE - Pot miru; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VOJNIK - Pohod Vojnik - Dramlje; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ZREČE - Menina planina (1453 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

ŽALEC - Kobariški Stol (1673 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzalec.si/

ŽUŽEMBERK - 23. zgodovinsko popotovanje po rimski cesti; kolesarstvo. Informacije: www.tdsuhakrajina.webs.com

KRIŽEVCI - Upkašov pohod; pohodništvo.

ROGATEC - Češnjev pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

DOBROVNIK - 15. Vidov pohod; pohodništvo. Informacije: http://urisk.eu

LOVRENC NA POHORJU - Golica (Avt, 2014 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

POLJČANE - Matajur (Ita, 1642 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

MAJŠPERK - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

CIRKULANE - Soteska Čepa (Avt); pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

VIDEM PRI PTUJU - Menina planina (1453 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

SVETA TROJICA - Trojiška pohodna pot; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 10. junija

LJUBLJANA - Maraton Franja BTC City 2018: maraton in mali maraton; kolesarstvo. Informacije: www.franja.org

LJUBLJANA - Pristovški Storžič (1795 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Špik Hude police (Ita, 2420 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Goli vrh (1787 m); planinstvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Slemenova špica (1911 m); planinstvo. Informacije: www.pd-viharnik.si/

LJUBLJANA - Ojstrnik (Ita, 2050 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Vogli (2327 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Dan kriških planincev; planinstvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

AJDOVŠČINA - 10. gorski tek na Malo goro; tek. Informacije: www.kamnje.si

BELTINCI - Spominski maraton; kolesarstvo. Informacije: www.prekmurje-beltinci.si

BREŽICE - Brežiški športni vikend 2018: kolesarski maraton; kolesarstvo. Informacije: www.sportbrezice.si

GROSUPLJE - Pohod Spoznaj sosednjo vas; pohodništvo. Informacije: Janez Kozlevčar, 031 660 028, info@td-tabor.si; www.td-tabor.si

IG - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pdkrim.si/

JESENICE - Srečanje zamejskih planincev; pohodništvo. Informacije: www.pdjesenice-drustvo.si

KAMNIK - Lipnik (804 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Koča na Kriški gori (1471 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOMENDA - Bosonogi na Šenturško goro (666 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KRŠKO - Grmada; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LJUTOMER - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Toti pecikl: okoli Maribora; kolesarstvo. Informacije: www.sz-maribor.com

MARIBOR - Storžič (2132 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Aquasystems Tečem zDravo; tek. Informacije: www.aquasystems.si

MEDVODE - Polhograjska Grmada (898 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MENGEŠ - Debela peč (2014 m); planinstvo. Informacije: Tamara Mravinec, tamara.mravinec@gmail.com; http://pd-menges.si

MISLINJA - Sv. Anton na Pohorju; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVO MESTO - 24. spomladanski pohod Gorjanci; pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

ORMOŽ - Dovški križ (2542 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PODČETRTEK - Pohod invalidov po okolici Podčetrtka; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POLHOV GRADEC - Grmada (898 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Rombon (2208 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RUŠE - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ruse.si

SEVNICA - Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-lisca.si

SLOVENSKA BISTRICA - Zirbitzkogel (Aut, 2394 m); planinstvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Od Petra do Pekla; pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - 29. šempetrski pohod in tek; tek. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

ŠEMPETER PRI GORICI - 29. šempetrski pohod in tek; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - Po gričih okrog Šmarja; pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠOŠTANJ - Kamniški dedec (1583 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Pohod; pohodništvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

VELIKE LAŠČE - 26. pohod po Velikolaški kulturni poti; pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

VIŠNJA GORA - Vrtača (2180 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ŠMARJEŠKE TOPLICE - 23. šmarješki tek; tek. Informacije: www.smarjeske-toplice.si

HORJUL - Občinski pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 11. junija

KOČEVJE - Nočno kolesarjenje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

MARIBOR - Od izvira Mure do Maribora; kolesarstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

RUŠE - Športni vikend Ruše; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.szruse.si/

ŠKOFJA LOKA - Kobariška zgodovinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

VAČE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

