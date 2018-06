Domžalski in grosupeljski policisti v minulem tednu zasegli skupno več kot 500 sadik konoplje

Grosuplje/Mengeš, 4. junija - Domžalski policisti so prejšnji teden opravili preiskavo stanovanja in drugih prostorov v Mengšu pri 42-letniku. V preiskavi so zasegli 116 sadik prepovedane konoplje in pripomočke za njeno gojenje. S konopljo so imeli opravka tudi grosupeljski policisti, ki so v hišni preiskavi pri 58-letnici zasegli 411 sadik, so sporočili s PU Ljubljana.