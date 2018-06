V Portorožu se je začel jubilejni industrijski forum

Portorož, 4. junija - V Portorožu se je dopoldne začel deseti industrijski forum IRT, ki bo dva dni združeval predstavnike domače in tuje industrije ter znanstveno-raziskovalne sfere. Forum bo gostil več kot 500 udeležencev in 55 različnih predstavitev strokovnih prispevkov. Na forumu so med drugim izpostavili pomen človeškega kapitala in inovativnosti.