V Vičancih še vedno v strahu pred udori zemlje zaradi nekdanjega rudnika

Ormož, 10. junija - Lastnike hiš in vinogradov v vasici Vičanci v občini Ormož tudi po nekaj letih, odkar so opozorili na nevarnost, še vedno skrbijo udori zemlje, ki so posledica že leta 1958 zaprtega rudnika rjavega premoga in ogrožajo njihovo imetje. Na okoljskem ministrstvu sicer peljejo postopke za sanacijo plazu, a hkrati trdijo, da ta ni posledica rudarjenja.