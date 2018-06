Celjski policisti zaradi trgovine z mamili priprli sedem oseb

Celje, 4. junija - Celjski kriminalisti so konec prejšnjega tedna zaključili obsežno preiskavo s področja prepovedanih drog. Pri tem so opravili sedem hišnih preiskav, v katerih so zasegli večjo količino drog in sedmim osebam odvzeli prostost. Pri preiskavi so sodelovali tudi ljubljanski in mariborski kriminalisti ter specialne in posebne policijske enote.