Ljubno ob Savinji, 4. junija - Policija preklicuje iskanje 51-letnega Andrea De-Fortuna, ki so ga pogrešali od 30. maja. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, je občan v nedeljo našel njegovo truplo v Zavratih, med Radečami in Hrastnikom. Na truplu ni bilo znakov nasilne smrti, so zapisali.