Štuhec: Volitve Sloveniji niso prinesle nobene jasnosti, ampak zapletanje političnega položaja

Ljubljana, 4. junija - Moralni teolog in vidni predstavnik Cerkve Ivan Štuhec je za STA ocenil, da "te volitve Sloveniji niso prinesle nobene jasnosti, napredka in razvoja, ampak kvečjemu stagnacijo in zapletanje političnega položaja". Po njegovi oceni je glede na opredeljevanje strank takoj po prvih znanih rezultatih rezultat volitev neke vrste pat pozicija.