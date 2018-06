Politična analitika: Sestavljanje vlade bo dolgo in mukotrpno

Ljubljana, 4. junija - Sestavljanje vladne koalicije bo dolgotrajno in mukotrpno, ne glede na to, ali bo vlado sestavljal zmagovalec volitev prvak SDS Janez Janša ali drugouvrščeni Marjan Šarec, se strinjata politična analitika Alem Maksuti in Matevž Tomšič. Presenetila ju je vrnitev SNS v parlament, kar Tomšič pripisuje predvsem splošnemu antimigrantskemu duhu v Evropi.