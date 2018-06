Dobovšek: Ljudje so se odločili, da niso proti korupciji

Ljubljana, 3. junija - Parlamentarne stranke so imele v predvolilni kampanji veliko prednost pred neparlamentarnimi, o rezultatu pa so odločale tudi javnomnenjske ankete, je v odzivu na prve neuradne rezultate parlamentarnih volitev dejal predsednik stranke Dobra država Bojan Dobovšek. Ljudje so se po njegovih besedah odločili, da niso proti korupciji.