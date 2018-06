V Solidarnosti kljub skromnemu izkupičku zadovoljni

Ljubljana, 3. junija - V stranki Solidarnost so glede na okoliščine zadovoljni z rezultatom današnjih volitev. "Z zelo skromnimi finančnimi sredstvi in praktično z blokado medijskega prostora smo vendarle prepričali precej ljudi, da za nas oddajo svoj glas," so zapisali v odzivu na delne neuradne izide volitev, po katerih niso prejeli niti odstotka glasov.