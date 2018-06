Jelinčič: Pri volivcih pretehtalo, da SNS sedem let ni bilo v DZ

Ljubljana, 3. junija - V DZ se je na današnjih volitvah uvrstila tudi SNS, ki ima po delnih izidih nekaj več kot 4-odstotno podporo. Predsednik SNS Zmago Jelinčič se je zahvalil volivcem za prejete glasove in tudi tistim, ki so upali in vedeli, da mora biti SNS v parlamentu, če hoče rešiti Slovenijo. Po njegovih besedah je pretehtalo to, da jih sedem let ni bilo v DZ.