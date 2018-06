Bratuškova zadovoljna z rezultatom, pričakuje levosredinsko vlado

Ljubljana, 3. junija - V Stranki Alenke Bratušek, ki ji delni neuradni izidi na današnjih predčasnih parlamentarnih volitvah kažejo na okoli petodstotno podporo, so z rezultatom zadovoljni. Bratuškova pričakuje, da bo vlada levosredinska, o tem, ali bi lahko bili v njej, pa pravi, da je to stvar strank, ki so bolj pri vrhu.