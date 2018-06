Grošelj: Slovenija potrebuje politično ali strokovno močna ministra za notranje zadeve in obrambo

Ljubljana, 3. junija - Po prepričanju političnega analitika Klemna Grošlja Slovenija glede na nove varnostne izzive in novo mednarodno realnost potrebuje globoko reformo nacionalno-varnostnega sistema. To pa lahko izvede le z ministroma za notranje zadeve in obrambo ter svetovalcem za nacionalno varnost z ustreznimi znanji ali ki bodo močne politične osebnosti.