V SD zadovoljni s podvojitvijo rezultata, ki se jim napoveduje

Ljubljana, 3. junija - V SD, ki ji izidi vzporednih volitev na današnjih predčasnih volitvah v DZ kažejo na 9,3-odstotno podporo, so zadovoljni, da so izboljšali rezultat izpred štirih let. "Mislim, da ima SD veliko perspektivo v bodoče," je dejal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han in dodal: "Čestitam zmagovalcu, a na koncu bo treba sestaviti koalicijo".