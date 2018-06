Janša: Ni nas strah jutrišnjega dne. Veselimo se ga!

Ljubljana, 3. junija - Janez Janša, predsednik SDS, ki ji kaže zmago na volitvah, je na Twitterju objavil izjavo, v kateri se je zahvalil vsem, ki so šli na volitve in prevzeli svoj del odgovornosti do domovine. "Ni nas strah jutrišnjega dne. Veselimo se ga," je zapisal. Dodal je, da če bo SDS vodila vlado, jo bo vodila pravično in za dobro vseh državljanov.