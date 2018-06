Poziv za razjasnitev okoliščin nesreče motorista na Dovjem

Motorist je po podatkih Policijske uprave (PU) Kranj vozil proti Kranjski Gori in se je na križišču srečal z voznikom rjavega osebnega avtomobila Hyundai ix35, ki je vozil v smeri Jesenic in je v križišču z manevrom spreminjal smer. Vozili nista trčili, vsi udeleženci so tudi ostali na kraju nesreče.

Motorist se je v nesreči huje poškodoval, vendar ni v življenjski nevarnosti, so še sporočili s PU Kranj.

Policija tako poziva vse tiste, ki bi z informacijami lahko pomagali razjasniti okoliščine nesreče, da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.