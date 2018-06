Volilna udeležba do 11. ure 17,27-odstotna

Ljubljana, 3. junija - Po podatkih okrajnih volilnih komisij je na predčasnih volitvah v državni zbor do 11. ure glasovalo 295.763 volivcev oziroma 17,27 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz državne volilne komisije (DVK). Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je do 11. ure glasovalo 15,43 odstotka volilnih upravičencev.