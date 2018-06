DVK: Morebitne težave pri glasovanju rešujemo sproti

Ljubljana, 3. junija - Državna volilna komisija zagotavlja, da morebitne težave pri glasovanju na današnjih predčasnih volitvah v DZ rešuje sproti. Tako so rešili tudi zaplet volivke pri glasovanju na posebnem volišču Omnia. Na takšnih voliščih lahko glasujejo volivci, ki so danes zunaj kraja stalnega prebivališča in so želeli glasovati na volišču zunaj svojega okraja.