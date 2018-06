Židan: Ankete ne povedo nič, šele zvečer bomo videli

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Murska Sobota, 3. junija - Predsednik SD Dejan Židan je po današnjem glasovanju povedal, da letos ankete ne povedo nič in da so jim tudi petkove prinesle zelo različne napovedi, zato bo izid jasen šele zvečer. Cilj SD je po Židanovih besedah izboljšanje ali bistveno izboljšanje rezultata kot v prejšnji sestavi, ko so imeli šest poslancev.